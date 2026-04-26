Посейте в апреле — и в июне каменистый сад покроется пурпурными и розовыми звездами. Ковер из цветов без лишних хлопот

Камнеломка Арендса (Saxifraga arendsii) — это тот многолетник, который превращает голые камни в цветущий рай. О том, как неприхотливое вечнозеленое растение создает в саду эффект роскошного ковра, знают опытные садоводы. Невысокие кустики, похожие на мягкие подушки из мха, уже в конце весны покрываются изящными звездчатыми цветками самых разных оттенков: от ослепительно-белого до насыщенного пурпурного. Благодаря способности быстро разрастаться, камнеломка образует плотный изумрудный ковер, который идеально маскирует пустоты между камнями и придает альпинарию законченный ухоженный вид.

Эта культура считается одной из самых выносливых в своем роде. Она не боится возвратных заморозков и, в отличие от многих «альпийцев», неплохо адаптируется к солнцу, хотя предпочитает легкую полутень, где ее листва сохраняет насыщенный зеленый цвет дольше. Камнеломка Арендса не требует особого плодородия, гораздо важнее для нее хороший дренаж и отсутствие застоя воды у корней. Это настоящая находка для занятых садоводов: посадил низкорослый цветок, и он годами будет радовать глаз, практически не требуя ухода, лишь иногда омолаживаясь делением куста. Это идеальный многолетник для создания цветущих «подушек» в альпинариях, рокариях и на подпорных стенках.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.