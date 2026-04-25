Контрастные «юбочки» от белого до пурпурного: королевский цветок для вазонов и клумб

Пирамидальная лилия фуксия (фуксия гибридная пирамидальная) — это не лилия в ботаническом смысле, а удивительная форма гибридной фуксии, которая поражает воображение своей строгой, почти архитектурной красотой.

В отличие от ампельных сортов, ниспадающих каскадом, пирамидальная фуксия формирует идеально ровный, густоветвистый куст высотой до 60 см с кроной в форме пирамиды. Ее многочисленные изумрудно-зеленые листья создают плотный фон, на котором с середины лета и до первых заморозков распускаются десятки изящных бутонов.

Цветки этой фуксии — настоящее чудо природы: чашечка может быть белой, розовой или пурпурной, а лепестки — лиловыми, голубыми или розовыми, что создает контрастный, почти волшебный эффект. Несмотря на то что в открытом грунте ее часто выращивают как летник, этот полукустарник остается многолетником — достаточно на зиму убрать его в прохладное, светлое помещение, и весной он снова тронется в рост.

Идеально подходит для парадных зон сада, вазонов и контейнеров, привлекая взгляды и в одиночных, и в групповых посадках.

