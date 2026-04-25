Долина выступила с обращением к россиянам

Певица Лариса Долина записала видеообращение в своем Telegram-канале, в котором поздравила соотечественников с наступающим Днем Победы и пожелала мира и добра. Артистка также добавила, что россиянам следует всегда помнить подвиг героев и ветеранов, защитивших страну от фашистских захватчиков.

Приближается самый главный праздник, который мы с вами всегда ждем каждый год. <...> И в преддверии этого замечательного праздника я хочу всех вас поздравить с наступающим Днем Победы, — отметила певица.

Ранее Долина выступила на творческом вечере известного юриста и руководителя московского театра «Неформат» Михаила Барщевского. Она исполнила композицию «Стена», которая, по словам Барщевского, оказалась близка обоим благодаря своему глубокому смыслу.

До этого Долина рассказала, что в ее райдере предусмотрены только вода и кофе. Требования остаются максимально простыми и без лишних позиций, подчеркнула артистка. Она пояснила, что в гримерке ей ставят кофемашину и капсулы. Звезда предпочитает исключительно эспрессо без сахара и молока.