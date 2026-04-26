Раскрыт предполагаемый мотив убийства художницы из Москвы

Мужчина, зарезавший женщину на западе Москвы, сделал это из-за того, что его разозлил шум, доносившийся из ее офиса на улице Верейской, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, предполагаемый преступник и жертва не были знакомы друг с другом.

Отмечается, что задержанный работал таксистом. Как рассказала его сестра, в день убийства дома его не было, вернулся он уже поздно вечером. Собеседница уточнила, что с братом они особо не общаются, а в последнее время он стал все чаще выпивать.

Ранее сообщалось, что погибшей женщиной оказалась 36-летняя художница-проектировщица. Предполагаемый убийца — 43-летний мужчина, который официально состоял в браке, но после развода перестал платить алименты на содержание ребенка. В 2010 году он уже попадал в поле зрения полиции за угрозы с использованием ножа.

До этого стало известно, что при обыске в доме москвича нашли ружье и много холодного оружия, включая перочинные ножи, мачете и японские мечи. После нападения мужчина скрылся, но его оперативно задержали в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.