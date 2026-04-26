Целую семью похоронили на месте строительства жилого комплекса В Уфе при строительстве ЖК «Паруса» рабочие нашли останки семьи из трех человек

Останки троих человек, в том числе ребенка, обнаружили при строительстве жилого комплекса «Паруса» рядом с рынком «Евразия» в Уфе, передает издание UFA1.RU. Согласно предварительной информации, погибшие были членами одной семьи.

Первые оценки указывают на то, что тела захоронили на этом месте около 10-15 лет назад. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Основной версией является криминал — убийство с последующим захоронением. ГУ МВД России по Республике Башкортостан ситуацию пока не комментировало.

