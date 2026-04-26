26 апреля 2026 в 11:51

Целую семью похоронили на месте строительства жилого комплекса

В Уфе при строительстве ЖК «Паруса» рабочие нашли останки семьи из трех человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Останки троих человек, в том числе ребенка, обнаружили при строительстве жилого комплекса «Паруса» рядом с рынком «Евразия» в Уфе, передает издание UFA1.RU. Согласно предварительной информации, погибшие были членами одной семьи.

Первые оценки указывают на то, что тела захоронили на этом месте около 10-15 лет назад. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Основной версией является криминал — убийство с последующим захоронением. ГУ МВД России по Республике Башкортостан ситуацию пока не комментировало.

Ранее на северо-востоке Москвы в канализационном люке обнаружили тело человека. Страшная находка была сделана на Русаковской улице в столичном районе Сокольники. Останки мужчины извлекли из канализации и поместили в черный пакет, правоохранители устанавливают личность погибшего.

До этого полиция Тринидада и Тобаго начала расследование после того, как на одном из кладбищ были обнаружены останки 56 человек, включая 50 младенцев. Речь может идти о незаконном захоронении. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

