Боня сделала признание из-за полученной травмы

Телеведущая и блогерша Виктория Боня в соцсетях допустила перенос запланированного восхождения на гору К2 из-за травмы ноги, полученной во время хайкинга. Она подчеркнула, что старается сохранять спокойствие.

И, конечно же, если моя нога не заживет ближайшие полтора месяца и я буду понимать, что я не готова к восхождению, то перенесу, — написала Боня.

Телеведущая уточнила, что готова отложить восхождение до 2027 года. При этом она отметила, что воспринимает ситуацию как естественный ход событий и не драматизирует происходящее.

Ранее Боня сообщила, что согласилась на предложение телеведущего Владимира Соловьева о совместном прямом эфире, который состоится в начале следующей недели. Она подчеркнула, что не испытывает страха перед журналистом и намерена отстаивать свою позицию.

До этого руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова объявила о готовности бесплатно защищать Соловьева в суде против Бони. Юрист заявила, что целиком разделяет позицию журналиста, раскритиковавшего модель после ее обращения к президенту России.