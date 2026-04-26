Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 13:09

Боня сделала признание из-за полученной травмы

Боня допустила, что может перенести восхождение на гору К2 из-за травмы ноги

Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Телеведущая и блогерша Виктория Боня в соцсетях допустила перенос запланированного восхождения на гору К2 из-за травмы ноги, полученной во время хайкинга. Она подчеркнула, что старается сохранять спокойствие.

И, конечно же, если моя нога не заживет ближайшие полтора месяца и я буду понимать, что я не готова к восхождению, то перенесу, — написала Боня.

Телеведущая уточнила, что готова отложить восхождение до 2027 года. При этом она отметила, что воспринимает ситуацию как естественный ход событий и не драматизирует происходящее.

Ранее Боня сообщила, что согласилась на предложение телеведущего Владимира Соловьева о совместном прямом эфире, который состоится в начале следующей недели. Она подчеркнула, что не испытывает страха перед журналистом и намерена отстаивать свою позицию.

До этого руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова объявила о готовности бесплатно защищать Соловьева в суде против Бони. Юрист заявила, что целиком разделяет позицию журналиста, раскритиковавшего модель после ее обращения к президенту России.

Виктория Боня
Шоу-бизнес
блогеры
горы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.