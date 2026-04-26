Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с 1 мая

Жителей России с 1 мая ожидает ряд важных изменений, в том числе повышение пенсий, появление рейтинга автошкол и очередной этап обязательной маркировки сладостей и кондитерских изделий, передает RG.RU. Так, у отметивших 80-летний юбилей пенсионеров размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится в два раза — с 9,5 тыс. рублей до 19,1 тыс. рублей.

Также в мае вступят в силу поправки в закон о безопасности транспортных средств, а также правила создания рейтинга автошкол, утвержденные постановлением правительства. На сайте Госавтоинспекции можно будет посмотреть успешность того или иного учебного заведения.

Кроме того, с 1 мая в стране стартует новый этап обязательной маркировки сладостей и кондитерских изделий. Требования распространяются на более сложную продукцию, в том числе торты, пирожные, рулеты и круассаны. До этого маркировка уже была введена для печенья, вафель, мармелада, зефира и пастилы.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что россиянам, которые используют магниты для корректировки показаний счетчиков, грозит не только штраф до 200 тыс. рублей, но и реальный тюремный срок. По его словам, максимальное наказание может достигать двух лет лишения свободы.