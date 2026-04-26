26 апреля 2026 в 11:39

Появились новые подробности о зверском убийстве женщины на западе Москвы

Убитая на улице Верейской в Москве женщина работала художницей-проектировщицей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Женщина, которую зарезали на западе Москвы, оказалась 36-летней художницей-проектировщицей, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, жертва в момент убийства находилась в своем офисе на улице Верейской. Предварительно, нападавший — 43-летний мужчина, который был женат и не платил алименты на ребенка после развода.

Отмечается, что в 2010 году мужчину уже задерживали за угрозу ножом. При обыске в доме москвича нашли ружье и много холодного оружия, включая перочинные ножи, мачете и японские мечи. После нападения мужчина скрылся, но был оперативно задержан в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины на западе Москвы. Тогда же появились данные, что предполагаемым преступником является местный житель. Его планируют в ближайшее время доставить в подразделение СК для проведения следственных действий.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером 25 апреля в помещении на улице Верейской. Криминалисты изучили записи камер видеонаблюдения и опросили очевидцев.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
