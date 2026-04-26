Зарезанную женщину обнаружили на западе Москвы

Вечером 25 апреля на западе Москвы в помещении на улице Верейской было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России. По факту происшествия организована доследственная проверка.

Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — указали в ведомстве.

Работу проводит следственное управление по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личность погибшей и мотивы возможного преступления пока не раскрываются в интересах следствия. Назначены экспертизы, опрашиваются возможные свидетели.

Ранее сообщалось, что полицейские Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и ее малолетнего сына. Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что задержанным оказался 29-летний житель соседнего региона. Мотивы преступления и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются следственными органами. На месте происшествия работают криминалисты, ведется сбор улик.