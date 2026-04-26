Зарезанную женщину обнаружили на западе Москвы

Вечером 25 апреля на западе Москвы в помещении на улице Верейской было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России. По факту происшествия организована доследственная проверка.

Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — указали в ведомстве.

Работу проводит следственное управление по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Личность погибшей и мотивы возможного преступления пока не раскрываются в интересах следствия. Назначены экспертизы, опрашиваются возможные свидетели.

Ранее сообщалось, что полицейские Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и ее малолетнего сына. Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что задержанным оказался 29-летний житель соседнего региона. Мотивы преступления и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются следственными органами. На месте происшествия работают криминалисты, ведется сбор улик.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как купить Lada и «Москвич» со скидкой и в кредит: правила и список моделей
Трампа эвакуировали из-за стрельбы на официальном приеме
Проблемы со здоровьем, гонорары, слова об СВО: как живет Борис Щербаков
В МВД РФ озвучили, туристы какой страны попали под внимание ведомства
Стало известно, кому в 2027 году пересчитают пенсии
Зарезанную женщину обнаружили на западе Москвы
Mercedes подготовил почву для дальнейшей работы в России
Немцы начали сильнее поддерживать правую партию АдГ
Возможный убийца рязанки и ее ребенка задержан полицией
Власти Израиля приказали бомбить Ливан
Грузовой «Прогресс МС-34» отправился на МКС
Мужчина стал жертвой атаки ВСУ на Севастополь
Налет БПЛА на Севастополь 26 апреля: погибшие, разрушения, что известно
SHOT: взрывы прогремели над Ярославлем
Теракт в Колумбии унес жизни семи человек
Инсульт: группы риска, признаки скорой беды, как спастись. Ликбез от врача
В Словакии предположили, какую «свинью» может подложить стране Украина
США утверждают, что получили от Ирана новое предложение
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ превысило 40
Атака БПЛА на Москву: последствия, что известно, где еще ВСУ наносят удары
Дальше
Самое популярное
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

