Жестоко зарезавший москвичку мужчина попался полицейским В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины на улице Верейской

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины на западе Москвы, сообщили в управлении Следственного комитета России по столице. По информации ведомства, злоумышленником оказался 44-летний местный житель.

В кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы, — отметили в СК.

В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для производства следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Тело жертвы со множественными ножевыми ранениями обнаружили в помещении на улице Верейской вечером 25 апреля. Криминалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей. Личность погибшей и мотивы преступления пока не установлены.

До этого полицейские Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и ее малолетнего сына. Возможным убийцей оказался 29-летний житель соседнего региона. Скоро ему будет предъявлено обвинение, а суд изберет меру пресечения.