В Мали убили министра обороны

Jeune Afrique: в Мали убит министр обороны Садио Камара

Садио Камара Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
В Мали убит министр обороны Садио Камара, сообщил журнал Jeune Afrique. По информации издания, глава ведомства стал жертвой подрыва грузовика у его резиденции на армейской базе Кати.

При этом официальной информации о гибели министра пока нет. Представители властей также заявляли, что Камара остался жив после атаки боевиков.

Ранее стало известно, что в Мали вооруженные радикальные группировки провели скоординированные атаки по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Повстанцы-туареги из FLA заявили, что установили контроль над городом Кидаль на севере Мали.

Пресс-секретарь правительства страны Исса Кулибали проинформировал, что не менее 16 человек получили ранения в результате нападения боевиков в Мали. По его словам, атака также привела к материальному ущербу.

Позднее губернатор округа Бамако объявил о введении комендантского часа в столице и прилегающих районах на фоне атак. Ограничения планируется сохранить на протяжении трех суток. В Генеральном штабе вооруженных сил Мали тогда же уточнили, что при отражении нападений удалось ликвидировать большое число боевиков.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утечка хлора в «СССР» отправила людей в больницу
Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания
Жители украинского города лишились благ цивилизации
Путин сделал «боксерское» фото с чемпионкой мира
«Мировая держава»: в Японии призвали вернуть отношения с Россией
Мошенники выманили у пожилой москвички колоссальную сумму за один звонок
В Германии призвали как можно скорее вернуть воинскую повинность
В Петербурге простились с уникальным скрипачом
Апрельские заморозки в Москве получили простое объяснение
Земля дрогнула под ногами жителей Одесской области
В Кремле оценили состояние российской экономики
Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент
Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля
Уфимский магазин коллекционных пластинок погрузился в фекалии
Лидер Лондонского марафона вошел в историю, установив немыслимый рекорд
«Новые разрушения»: Пушков дал прогноз по ситуации на Ближнем Востоке
Зарубин поделился информацией о ближайших планах Путина
Двух россиян задержали за работу на скам-центр со странным названием
Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя
Козловский впервые намекнул на беременность Акиньшиной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

