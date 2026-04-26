В Мали убили министра обороны

В Мали убит министр обороны Садио Камара, сообщил журнал Jeune Afrique. По информации издания, глава ведомства стал жертвой подрыва грузовика у его резиденции на армейской базе Кати.

При этом официальной информации о гибели министра пока нет. Представители властей также заявляли, что Камара остался жив после атаки боевиков.

Ранее стало известно, что в Мали вооруженные радикальные группировки провели скоординированные атаки по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Повстанцы-туареги из FLA заявили, что установили контроль над городом Кидаль на севере Мали.

Пресс-секретарь правительства страны Исса Кулибали проинформировал, что не менее 16 человек получили ранения в результате нападения боевиков в Мали. По его словам, атака также привела к материальному ущербу.

Позднее губернатор округа Бамако объявил о введении комендантского часа в столице и прилегающих районах на фоне атак. Ограничения планируется сохранить на протяжении трех суток. В Генеральном штабе вооруженных сил Мали тогда же уточнили, что при отражении нападений удалось ликвидировать большое число боевиков.