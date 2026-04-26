В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили 530 беспилотников ВСУ за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Кроме того, были уничтожены семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS.

Ранее в пресс-службе УФСБ по ДНР заявили, что бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две группы украинских диверсантов и пункты управления БПЛА в Константиновке. В ведомстве уточнили, что выявление и ликвидация вражеских групп проводится совместно с подразделениями 4-й бригады Южной группировки войск Минобороны России.

Также сообщалось, что российский военнослужащий в одиночку атаковал пятерых бойцов ВСУ, в ходе столкновения ликвидировал троих и взял в плен двоих. Боец скрытно приблизился к вражеской траншее, используя особенности рельефа, он старался оставаться незамеченным до начала атаки. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.