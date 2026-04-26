26 апреля 2026 в 12:48

Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области

В Иркутской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе

В Шелехове Иркутской области пьяный водитель сбил двух пешеходов на пешеходном переходе, сообщили в Управлении Госавтоинспекции по региону. По данным ведомства, пострадавшие — 20-летний молодой человек и 15-летний подросток.

В Шелехове на пешеходном переходе водитель Toyota Fielder сбил двух пешеходов 20 и 15 лет. С травмами они доставлены автомобилем скорой помощи в медучреждение. Водитель оказался нетрезв, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и большегруза. На федеральной трассе Иркутск — Чита водитель Mitsubishi Pajero наехал на стоящий грузовик Howo. В результате аварии 35-летний мужчина, управлявший внедорожником, погиб на месте происшествия.

До этого на юго-востоке Москвы в результате опрокидывания машины из салона выпали четыре человека. Автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Один из пассажиров скончался, еще троих с травмами и ушибом головы госпитализировали.

