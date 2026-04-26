«Получает удовольствие»: Лавров осудил Зеленского за возрождение нацизма

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 13:16

Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нацизм снова «поднимает голову», заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр указал, что украинский президент Владимир Зеленский получает удовольствие от этого процесса.

Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса, — сказал Лавров.

Ранее он заявил, что украинские власти готовы принести в жертву миллионы простых граждан своей страны в угоду интересам западных кураторов. По словам министра, правительство Украины сознательно идет на такие жертвы.

Кроме того, Лавров отметил, что западные государства еще в ноябре-декабре 2021 года запустили целенаправленную кампанию по подготовке Украины к конфронтации с Россией. По его словам, в тот период Москва предпринимала дипломатические усилия, чтобы не допустить военного противостояния.

Также министр обратил внимание, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве геополитического тарана. По словам Лаврова, в какой-то момент казалось, что Россия и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.

Власть
Россия
Сергей Лавров
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Утечка хлора в «СССР» отправила людей в больницу
Заслуженный учитель ответил, нужно ли отменять домашние задания
Жители украинского города лишились благ цивилизации
Путин сделал «боксерское» фото с чемпионкой мира
«Мировая держава»: в Японии призвали вернуть отношения с Россией
Мошенники выманили у пожилой москвички колоссальную сумму за один звонок
В Германии призвали как можно скорее вернуть воинскую повинность
В Петербурге простились с уникальным скрипачом
Апрельские заморозки в Москве получили простое объяснение
Земля дрогнула под ногами жителей Одесской области
В Кремле оценили состояние российской экономики
Популярный бренд из Германии подал заявку в Роспатент
Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля
Уфимский магазин коллекционных пластинок погрузился в фекалии
Лидер Лондонского марафона вошел в историю, установив немыслимый рекорд
«Новые разрушения»: Пушков дал прогноз по ситуации на Ближнем Востоке
Зарубин поделился информацией о ближайших планах Путина
Двух россиян задержали за работу на скам-центр со странным названием
Названо преимущество получения налогового вычета через работодателя
Козловский впервые намекнул на беременность Акиньшиной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.