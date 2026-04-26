Нацизм снова «поднимает голову», заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр указал, что украинский президент Владимир Зеленский получает удовольствие от этого процесса.

Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса, — сказал Лавров.

Ранее он заявил, что украинские власти готовы принести в жертву миллионы простых граждан своей страны в угоду интересам западных кураторов. По словам министра, правительство Украины сознательно идет на такие жертвы.

Кроме того, Лавров отметил, что западные государства еще в ноябре-декабре 2021 года запустили целенаправленную кампанию по подготовке Украины к конфронтации с Россией. По его словам, в тот период Москва предпринимала дипломатические усилия, чтобы не допустить военного противостояния.

Также министр обратил внимание, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве геополитического тарана. По словам Лаврова, в какой-то момент казалось, что Россия и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.