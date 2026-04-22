22 апреля 2026 в 12:18

Лавров обвинил Киев в готовности жертвовать миллионами украинцев

Лавров: Киев готов положить жизни миллионов граждан ради интересов Запада

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинские власти готовы пожертвовать жизнями миллионов простых граждан страны ради интересов западных покровителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе приема по случаю православной Пасхи. Он подчеркнул, что власть в Киеве сознательно идет на такие жертвы, передает пресс-служба ведомства.

Захвативший власть в Киеве режим готов положить на алтарь интересов своих хозяев на Западе жизни миллионов простых украинцев, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия надеется на реализацию договоренностей с США по Украине, достигнутых по итогам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, в Москве надеются, что они будут соблюдены.

До этого Лавров заявил, что Россия выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США сейчас «колеблются». По словам дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
