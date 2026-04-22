Украинские власти готовы пожертвовать жизнями миллионов простых граждан страны ради интересов западных покровителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе приема по случаю православной Пасхи. Он подчеркнул, что власть в Киеве сознательно идет на такие жертвы, передает пресс-служба ведомства.

Захвативший власть в Киеве режим готов положить на алтарь интересов своих хозяев на Западе жизни миллионов простых украинцев, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия надеется на реализацию договоренностей с США по Украине, достигнутых по итогам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, в Москве надеются, что они будут соблюдены.

До этого Лавров заявил, что Россия выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США сейчас «колеблются». По словам дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.