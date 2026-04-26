26 апреля 2026 в 12:34

«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России

Политик Мема: страны Европы ощутят на себе ответ России за поддержку Киева

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Поддерживающие Украину страны Европы могут ощутить на себе ответ России, заявил в социальной сети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его мнению, на Западе не осознают реальное соотношение сил и не понимают потенциал Москвы.

Я считаю, что это заходит слишком далеко, и для стран ЕС, продолжающих поставлять оружие на Украину, это будет иметь серьезные последствия. <...> Лидеры европейских государств <...> идут на очень рискованную авантюру, — подчеркнул Мема.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия, кто бы что ни говорил, является неотъемлемой частью Европы. Он отметил, что по этой причине Москва не может быть главной угрозой для стран континента. Также пресс-секретарь российского лидера назвал ошибочной линию тотальной русофобии европейских политиков.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

