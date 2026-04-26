«Кто бы что ни говорил»: Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы Песков заявил, что Россия остается неотъемлемой частью Европы

Россия является неотъемлемой частью Европы, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что по этой причине Москва не может быть главной угрозой для стран континента.

Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что, кто бы что бы ни говорил, <...> все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что жители Финляндии возмутились втягиванию страны в противостояние с Россией. Как рассказала финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в РФ, простые люди не понимают, зачем нужно было вступление в НАТО.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что политика стран Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России. По его мнению, эти государства ведут «крайне опасную игру». Дипломат добавил, что США и их союзники в области стратегической стабильности придерживаются так называемой политики «мира посредством силы».