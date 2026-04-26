В Кремле заявили о неразумности страха Европы перед Россией Песков назвал ошибочной линию тотальной русофобии европейских политиков

Линия тотальной русофобии, избранная нынешней плеядой европейских политиков, является ошибочной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». По его словам, называть Россию главной угрозой для Европы неразумно.

К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно, — сказал представитель Кремля.

Помимо этого, Песков добавил, что европейские политики не смогут переложить все внутренние трудности на Россию. Он отметил, что РФ как крупное и сильное государство в пропагандистском плане часто рассматривается в качестве «удобного внешнего врага».

Ранее представитель Кремля заявлял, что новые ограничительные меры Евросоюза против Российской Федерации полностью противоречат международному праву. Представитель Кремля подтвердил наличие определенного ущерба от санкций. Однако он сделал акцент на том, что Москва сформировала внушительный опыт для снижения их влияния.