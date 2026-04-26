26 апреля 2026 в 11:19

«Курс на затягивание»: Сальдо объяснил решение ЕС выделить кредит Киеву

Сальдо: одобрившая кредит Киеву Европа намерена затянуть конфликт на Украине

Страны Евросоюза, согласившись на выделение очередного кредита Киеву, показали намерение затянуть украинский конфликт, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Брюссель настроен и дальше поддерживать киевские власти, несмотря на негативные последствия для самого Запада.

Решение Европейского союза о выделении очередного крупного пакета финансирования Украине — это, по сути, продолжение уже взятого курса на затягивание конфликта, — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что на этой неделе западные страны с задержкой в два месяца окончательно утвердили кредит Украине в размере €90 млрд. Однако ЕС, вероятно, потребуется предоставить Украине новый кредит в размере десятков миллиардов евро в 2027 году, поскольку уже выделенных средств может оказаться недостаточно, отметили аналитики.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что выделенный Украине кредит не будет возвращен, и в Европе это понимают. По его словам, «сказки» о погашении займа за счет репараций от России нужны ЕС, чтобы успокоить население.

