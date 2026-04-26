Названы суточные потери ВСУ в зоне спецоперации Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1215 военных в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации 1215 военнослужащих, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. Согласно информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано более 195 украинских бойцов.

На участке, который контролирует группировка «Запад», потери украинской стороны достигли примерно 210 человек. Группировка «Юг» отчиталась о ликвидации свыше 175 солдат противника. Потери ВСУ в зоне ответственности бойцов «Центра» составили до 295 человек, «Востока» — до 290 человек, «Днепра» — до 50 человек.

Ранее оператор ударного БПЛА с позывным Гефест сообщил, что подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» Вооруженных сил России за месяц ликвидировали свыше 25 станций РЭБ украинской армии в Харьковской области. По его словам, операторы ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 26 апреля уничтожили более 200 украинских БПЛА в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 16 регионов страны, в том числе Белгородская область, Московский регион и Республика Крым.