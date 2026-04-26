26 апреля 2026 в 13:21

Глава ГРУ объяснил паузу в переговорах России, США и Украины

Костюков: США находятся в крайне сложном положении, им не до Украины

Игорь Костюков Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
США находятся в крайне сложном положении, заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России — заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Так он ответил на вопрос о паузе в переговорах между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины, — сказал Костюков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к проведению следующего этапа переговоров с Москвой в республике при согласии российской стороны. По его словам, Украина не против возобновления трехстороннего формата встреч.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подчеркнул, что Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом. Глава государства пояснил, что страна хочет добиться начала диалога на высшем уровне.

