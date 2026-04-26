Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев на переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В социальной сети Х политик отметила, что также собирается посетить Чернобыль, где 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла страшная авария на АЭС.

Направляюсь в Чернобыль, чтобы почтить тех, кто отдал свое здоровье и жизни ради Европы, — подчеркнула Санду.

Ранее сообщалось, что Зеленский сильно обозлился на США из-за того, что его американский коллега Дональд Трамп поддерживает условия России по урегулированию конфликта. В связи с этим политик ищет новых дипломатических и военных партнеров, отметили аналитики.

До этого лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал немедленно прекратить финансовую помощь Украине после обнародования видеозаписей насильственной мобилизации граждан. Так политик прокомментировал утверждение Брюсселем нового крупного кредита Киеву на сумму €90 млрд.