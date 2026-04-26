Зеленский страшно обозлился на США из-за одного решения

Зеленский страшно обозлился на США из-за поддержки условий РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сильно обозлился на Соединенные Штаты из-за того, что его американский коллега Дональд Трамп поддерживает условия России по урегулированию конфликта, пишет газета The New York Times. В связи с этим украинский лидер ищет новых дипломатических и военных партнеров, указали журналисты.

По мнению издания, Зеленский в последнее время слишком много критикует США: от жалоб на неуважительное отношение до решений по ослаблению санкций в энергетике. На прошлой неделе он раскритиковал спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что они снова собираются в Москву, хотя ни разу не были в Киеве.

Трамп, в свою очередь, неоднократно выражал раздражение нежеланием Зеленского заключать мирное соглашение. В Кремле заявляют о готовности к переговорам и называют наступательные действия ВС России «принуждением к мирному решению».

Ранее Зеленский после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к проведению следующего этапа переговоров с РФ в республике при согласии российской стороны. По его словам, Украина не против возобновления трехстороннего переговорного формата, передает Report.