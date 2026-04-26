26 апреля 2026 в 11:31

Игры на режимном объекте закончились реанимацией для ребенка под Иркутском

Ребенок попал в реанимацию после удара током в закрытой колонии под Иркутском

Ребенок попал в реанимацию после удара током на территории бывшего режимного объекта в Иркутской области, сообщил Telegram-канал Baza. Там отметили, что мальчик пробрался в трансформаторную будку и задел кабель.

Уточняется, что после игр в недавно закрытой колонии-поселения №10 в Усть-Илимске ребенка доставили в реанимационное отделение с ожогами почти всего тела. Из-за удара током мальчик упал и получил черепно-мозговую травму. Состояние школьника оценивается как крайне тяжелое, врачи готовят его к перелету в Иркутск санитарной авиацией.

Ранее в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 23-летний стропальщик погиб от удара током во время работы на месторождении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого в Орехово-Зуево на улице Бугрова ребенок поднял на спортивной площадке неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. В результате инцидента мальчик получил тяжелые травмы, ему пришлось ампутировать пальцы на руке. Следствие начало проверку после инцидента.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

