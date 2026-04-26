Морпех скрывался от ВСУ в 10 метрах и узнал, когда противник ест и спит Боец ВС России с позывным Балли в одиночку ликвидировал двух солдат ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Балли в ходе наблюдения за позицией ВСУ находился почти в 10 метрах от нее, после чего в одиночку ликвидировал двух солдат противника, сообщил РИА Новости командир батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Барс. По его словам, действия бойца позволили обнаружить неизвестную укрепленную позицию противника на Добропольском направлении.

Позиция была серьезная, и мы даже не знали о ее существовании. Балли подполз к ней, около двух суток добирался, в итоге оказался буквально в 10 метрах, — заявил комбат.

Командир уточнил, что военнослужащий в течение длительного времени вел скрытое наблюдение за противником. Он отметил, что боец изучал распорядок действий украинских военнослужащих, в том числе когда они принимают пищу, спят и выходят на связь. Фактически он находился рядом с их блиндажом, оставаясь при этом незамеченным.

По словам командира, в наиболее подходящий момент военнослужащий выполнил поставленную задачу. Он добавил, что когда противник находился в расслабленном состоянии, боец ликвидировал двух военнослужащих и вышел на связь со своими подразделениями. Действия морпеха позволили получить важные данные о позициях противника.

Ранее российский военнослужащий в одиночку атаковал пятерых солдат ВСУ, ликвидировал троих и взял в плен двоих. Боец скрытно приблизился к позиции противника, используя особенности рельефа местности и доступные укрытия. Он передвигался максимально осторожно и до последнего момента старался оставаться незамеченным. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.