Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:06

Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну

В Ангарске мужчина ударил школьника по улицу в автобусе

Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Ангарск Иркутской области в автобусе 27-го маршрута буйный пассажир ударил кулаком ребенка, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Мальчик хотел занять удобное место у окна, но мужчина вместо разговора предпочел выбрать насилие.

После огласки ситуации дебошир начал отрицать удар, утверждая, что лишь толкнул школьника. Также хулиган угрожал пожилой женщине и громко ругался матом. Очевидцы сняли происходящее на видео, но в полицию не позвонили. Горожане надеются, что агрессора найдут и он понесет наказание.

Ранее водитель маршрутки ударил подростка в Новосибирске. Конфликт вспыхнул из-за сбоя платежа. Как выяснилось после инцидента, оплата все же прошла.

Кроме того, в одной из школ Бийска восьмиклассник распылил перцовый баллончик прямо во время урока в кабинете, пострадали несколько детей. Как сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, им потребовалась помощь медиков.

До этого школьник запустил сигнальную ракету в одноклассницу в школе № 238 на набережной Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге. Девочка получила ожоги, ей потребовалась госпитализация.

Регионы
дети
происшествия
Иркутская область
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.