Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну

В городе Ангарск Иркутской области в автобусе 27-го маршрута буйный пассажир ударил кулаком ребенка, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Мальчик хотел занять удобное место у окна, но мужчина вместо разговора предпочел выбрать насилие.

После огласки ситуации дебошир начал отрицать удар, утверждая, что лишь толкнул школьника. Также хулиган угрожал пожилой женщине и громко ругался матом. Очевидцы сняли происходящее на видео, но в полицию не позвонили. Горожане надеются, что агрессора найдут и он понесет наказание.

