Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 11:17

Россиянин направил пистолет в сторону полицейских и поплатился

В Биробиджане мужчину арестовали за угрозы полицейским оружием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Биробиджане суд заключил под стражу местного жителя, который угрожал полицейским оружием, сообщила прокуратура Еврейской автономной области. Инцидент произошел в пятницу, 24 апреля. Сотрудники полиции прибыли на вызов, где их встретил вооруженный пистолетом мужчина.

Он пояснил, что якобы нашел оружие на улице. Когда полицейские потребовали сдать пистолет, злоумышленник направил его в сторону правоохранителей. В ответ сотрудник полиции произвел два предупредительных выстрела в воздух и один — в сторону нападавшего, ранив того в ногу. После этого мужчина был задержан.

В областном УМВД уточнили, что задержанный после происшествия был госпитализирован. Изъятое у него оружие, по предварительным данным, является пневматическим пистолетом.

Ранее житель Славянского района Краснодарского края был задержан за высказывания в публичном чате, направленные на разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов. Он уже признал вину. Также у 48-летнего мужчины изъяли мобильные телефоны.

Регионы
Биробиджан
полицейские
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.