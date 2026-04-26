Россиянин направил пистолет в сторону полицейских и поплатился В Биробиджане мужчину арестовали за угрозы полицейским оружием

В Биробиджане суд заключил под стражу местного жителя, который угрожал полицейским оружием, сообщила прокуратура Еврейской автономной области. Инцидент произошел в пятницу, 24 апреля. Сотрудники полиции прибыли на вызов, где их встретил вооруженный пистолетом мужчина.

Он пояснил, что якобы нашел оружие на улице. Когда полицейские потребовали сдать пистолет, злоумышленник направил его в сторону правоохранителей. В ответ сотрудник полиции произвел два предупредительных выстрела в воздух и один — в сторону нападавшего, ранив того в ногу. После этого мужчина был задержан.

В областном УМВД уточнили, что задержанный после происшествия был госпитализирован. Изъятое у него оружие, по предварительным данным, является пневматическим пистолетом.

Ранее житель Славянского района Краснодарского края был задержан за высказывания в публичном чате, направленные на разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов. Он уже признал вину. Также у 48-летнего мужчины изъяли мобильные телефоны.