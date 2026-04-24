Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане

В Биробиджане Еврейской автономной области неизвестный мужчина устроил стрельбу и вступил в конфликт с полицией, сообщил SHOT. Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема возле детской площадки.

Местные жители услышали выстрелы, а затем звуки сирен. По данным источника, мужчина открыл стрельбу на улице, после чего попытался скрыться. Он заблокировался в автомобиле и некоторое время отказывался выходить.

Позже подозреваемый все же попытался покинуть место происшествия, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его мотивы на данный момент устанавливаются. Официальные комментарии от региональных силовых структур пока не приводились.

Ранее в Волгоградской области мужчина открыл стрельбу прямо на улице. Согласно предварительным данным, стрелок ранил свою жену и убил ее любовника на почве ревности. Стало известно, что в результате происшествия также пострадал прохожий.

До этого инцидент со стрельбой произошел 16 апреля в поселке Аккермановка. Правоохранители пытались задержать мужчину из федерального розыска, однако тот при виде полиции открыл по ним огонь и скрылся.