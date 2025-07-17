Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники

Житель Славянского района Краснодарского края был задержан за высказывания в публичном чате, направленные на разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, сообщили представители СУ СКР по региону в Telegram-канале. По их словам, он признал вину. Также у 48-летнего мужчины изъяли мобильные телефоны.
По версии следствия, в марте текущего года фигурант, находясь на территории Славянского района, в публичной группе одного из мессенджеров, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил голосовой комментарий негативного содержания, направленный на возбуждение ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительных органов, — говорится в сообщении.