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17 июля 2025 в 16:54

Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники

Жителя Краснодарского края задержали за негативные высказывания в адрес полиции

Житель Славянского района Краснодарского края был задержан за высказывания в публичном чате, направленные на разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, сообщили представители СУ СКР по региону в Telegram-канале. По их словам, он признал вину. Также у 48-летнего мужчины изъяли мобильные телефоны.

По версии следствия, в марте текущего года фигурант, находясь на территории Славянского района, в публичной группе одного из мессенджеров, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил голосовой комментарий негативного содержания, направленный на возбуждение ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

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Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
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