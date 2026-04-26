Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной РИА Новости: эксплуатация автомобиля без диагностики приведет к ремонту весной

Эксплуатация автомобиля без проведения диагностики после зимы является одной из главных ошибок водителей, способной привести к дорогостоящему ремонту, рассказали РИА Новости в «Сбербанк Лизинге». Отмечается, что именно весной проявляются последствия морозов и плохих дорог.

Одна из самых опасных ошибок — считать, что если автомобиль пережил зиму, значит, с ним все в порядке. На самом деле именно весной начинают проявляться скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог: износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором, — отметили в компании.

Эксперты подчеркнули, что если продолжать эксплуатацию весной без диагностики и соответствующего обслуживания, то мелкие неисправности быстро перерастут в серьезные поломки. Водителям посоветовали не дожидаться явной поломки для обращения в сервис, а провести диагностику сразу после зимы, проверив подвеску, тормоза и состояние технических жидкостей. Кроме того, источник добавил, что весной важно изменить стиль вождения: снижать скорость на плохих дорогах и избегать резких маневров, поскольку эти простые меры помогают существенно снизить риск внеплановых расходов.

