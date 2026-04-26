Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 12:14

Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной

РИА Новости: эксплуатация автомобиля без диагностики приведет к ремонту весной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эксплуатация автомобиля без проведения диагностики после зимы является одной из главных ошибок водителей, способной привести к дорогостоящему ремонту, рассказали РИА Новости в «Сбербанк Лизинге». Отмечается, что именно весной проявляются последствия морозов и плохих дорог.

Одна из самых опасных ошибок — считать, что если автомобиль пережил зиму, значит, с ним все в порядке. На самом деле именно весной начинают проявляться скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог: износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором,отметили в компании.

Эксперты подчеркнули, что если продолжать эксплуатацию весной без диагностики и соответствующего обслуживания, то мелкие неисправности быстро перерастут в серьезные поломки. Водителям посоветовали не дожидаться явной поломки для обращения в сервис, а провести диагностику сразу после зимы, проверив подвеску, тормоза и состояние технических жидкостей. Кроме того, источник добавил, что весной важно изменить стиль вождения: снижать скорость на плохих дорогах и избегать резких маневров, поскольку эти простые меры помогают существенно снизить риск внеплановых расходов.

Ранее директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина, заявила, что в 2026 году российские водители часто превышают скорость. По ее словам, отсутствие страхового полиса на автомобиль также остается одним из самых частых нарушений.

Россия
автомобилисты
машины
полезные советы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.