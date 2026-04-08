Названо самое популярное нарушение россиян на дороге в 2026 году Автоэксперт Уткина: в 2026 году водители массово нарушают скоростной режим

В 2026 году российские водители массово нарушают скоростной режим, заявила NEWS.ru директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, одним из наиболее распространенных нарушений также является отсутствие страхового полиса на транспортное средство.

Наиболее распространенные нарушения в 2026 году остаются традиционными. Лидирует по-прежнему превышение установленной скорости движения, за которое штрафы варьируются от 750 до нескольких тысяч рублей в зависимости от величины. В тройку входит игнорирование требований знаков и разметки, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. Сумма взыскания за несоблюдение этих правил составляет 1,5 тыс. рублей. Не теряет актуальности и отсутствие полиса ОСАГО: за первый случай взимается 800 рублей, а за повторное — уже 3–5 тыс. рублей, — поделилась Уткина.

Она подчеркнула, что к неочевидным штрафам можно отнести наказание за съезд на обочину, размер которого составляет 2250 рублей. По словам эксперта, проезд по выделенной полосе для общественного транспорта, зафиксированный камерой, влечет за собой аналогичное взыскание.

Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что автовладельцы обязаны сообщать в ГАИ о смене постоянной регистрации в течение 10 дней. По его словам, за нарушение этого правила предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей.