26 апреля 2026 в 12:15

Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих ориентиров, заявил ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в странах континента также обостряется экономическая ситуация и кризис в сфере безопасности.

Кризис в Европе усугубляется. Это <...> — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия является неотъемлемой частью европейского континента. По словам пресс-секретаря президента, Москва не может представлять собой главную угрозу для европейских государств.

Кроме того, Песков отметил, что на фоне попыток европейских государств компенсировать «эрозию НАТО» они вновь объявляют Россию своим противником. По словам представителя Кремля, в Евросоюзе снова создается разделительная линия.

Также он сказал, что Европа безусловно продолжает курс на дальнейшее наращивание военного потенциала и нуклеаризацию региона. Так представитель Кремля прокомментировал возможное проведение совместных маневров Франции и Польши.

Боня сделала признание на фоне травмы ноги
В африканской стране убили министра обороны
Названы суточные потери ВСУ в зоне спецоперации
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

