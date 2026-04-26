Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы

В Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих ориентиров, заявил ИС «Вести» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в странах континента также обостряется экономическая ситуация и кризис в сфере безопасности.

Кризис в Европе усугубляется. Это <...> — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия является неотъемлемой частью европейского континента. По словам пресс-секретаря президента, Москва не может представлять собой главную угрозу для европейских государств.

Кроме того, Песков отметил, что на фоне попыток европейских государств компенсировать «эрозию НАТО» они вновь объявляют Россию своим противником. По словам представителя Кремля, в Евросоюзе снова создается разделительная линия.

Также он сказал, что Европа безусловно продолжает курс на дальнейшее наращивание военного потенциала и нуклеаризацию региона. Так представитель Кремля прокомментировал возможное проведение совместных маневров Франции и Польши.