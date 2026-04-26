Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 13:40

Лавров озвучил главный приоритет для США в Ормузском проливе

Лавров: США важно поскорее придумать развязку ситуации в Ормузском проливе

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Соединенным Штатам необходимо в кратчайшие сроки найти решение для ситуации в Ормузском проливе, а затем столь же быстро придумать выход из украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести». Глава дипломатического ведомства подчеркнул стремление Вашингтона к быстрым развязкам.

Им-то (США — NEWS.ru) важно что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом так же быстро что-то придумать по украинскому кризису, — говорится в сообщении.

Лавров добавил, что Россия открыта для диалога, и эта позиция хорошо известна американской стороне, в том числе после встречи на Аляске. По словам дипломата, американская переговорная команда, включая спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, осведомлена о российских подходах.

Ранее Лавров заявил, что нацизм снова «поднимает голову». Глава МИД подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
