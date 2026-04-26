Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа LAT: подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом жертвовал деньги Харрис

Подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом жертвовал деньги бывшему вице-президенту Камале Харрис, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники. Кроме того, мужчина занимался разработкой инди-игр.

В октябре 2024 года Аллен пожертвовал $25 ActBlue, комитету политического действия, собирающему средства для демократов, — говорится в сообщении.

Ранее подозреваемый в стрельбе во время ужина с участием президента США Коул Томас Аллан признался, что намеревался совершить нападение на представителей администрации американского лидера. На мероприятии также находились аккредитованные при Белом доме журналисты.

Кроме того, глава UFC Дана Уайт опубликовал в соцсетях запись, в которой признался, что пришел в восторг от инцидента со стрельбой во время ужина с участием Трампа. По словам функционера, это был совершенно безумный опыт.

Также журналисты обратили внимание, что стрельба на ужине с участием американского президента произошла в той самой гостинице, где было совершено покушение на бывшего главу Белого дома Рональда Рейгана. 30 марта 1981 года экс-президент получил тяжелое огнестрельное ранение — пуля пробила ему легкое.