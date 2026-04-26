Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа

LAT: подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом жертвовал деньги Харрис

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом жертвовал деньги бывшему вице-президенту Камале Харрис, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники. Кроме того, мужчина занимался разработкой инди-игр.

В октябре 2024 года Аллен пожертвовал $25 ActBlue, комитету политического действия, собирающему средства для демократов, — говорится в сообщении.

Ранее подозреваемый в стрельбе во время ужина с участием президента США Коул Томас Аллан признался, что намеревался совершить нападение на представителей администрации американского лидера. На мероприятии также находились аккредитованные при Белом доме журналисты.

Кроме того, глава UFC Дана Уайт опубликовал в соцсетях запись, в которой признался, что пришел в восторг от инцидента со стрельбой во время ужина с участием Трампа. По словам функционера, это был совершенно безумный опыт.

Также журналисты обратили внимание, что стрельба на ужине с участием американского президента произошла в той самой гостинице, где было совершено покушение на бывшего главу Белого дома Рональда Рейгана. 30 марта 1981 года экс-президент получил тяжелое огнестрельное ранение — пуля пробила ему легкое.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В африканской стране убили министра обороны
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

