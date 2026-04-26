Глава UFC остался в восторге от стрельбы во время ужина с Трампом

Глава UFC Дана Уайт написал в соцсетях, что остался в восторге от стрельбы во время ужина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это был совершенно сумасшедший опыт.

Я буквально наслаждался каждой минутой, и это был совершенно сумасшедший опыт, — написал Уайт.

Президента США эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы в воскресенье, 26 апреля. Во время мероприятия, проходившего в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, мужчина открыл огонь. Вскоре нападавший был задержан.

Комментируя произошедшее, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что в мире нет оправдания актам насилия. Она также отметила, что испытала большое облегчение, когда узнала, что американский лидер не пострадал во время стрельбы.

Также стало известно, что сотрудники Секретной службы эвакуировали вице-президента США Джей Ди Вэнса в первую очередь во время стрельбы. Охрана увели политика в безопасное место сразу же после того, как прозвучали первые выстрелы.