Сею в грунт и через 14 дней уже ростки: махровый ковёр цветёт до октября и не требует лишнего ухода

Это один из самых удобных однолетников для тех, кто хочет яркую клумбу без рассады и сложного ухода. Достаточно посеять семена прямо в грунт — и уже через 7–14 дней появляются дружные всходы, которые быстро идут в рост.

Годеция крупноцветковая формирует компактные кусты высотой около 30–40 см, которые буквально покрываются цветами. Соцветия крупные, махровые или полумахровые, с волнистыми лепестками и богатой палитрой: от белых и нежно-розовых до насыщенно карминных и лососевых оттенков. За счёт плотной посадки создаётся эффект «цветущего ковра».

Важно понимать: годеция — однолетник, а не многолетнее растение. Полный цикл она проходит за один сезон, но легко воспроизводится самосевом или повторным посевом семян.

По устойчивости культура довольно надёжная: всходы выдерживают лёгкие кратковременные заморозки до −2…−3 °C, а взрослые растения хорошо переносят прохладную погоду. Цветение продолжается с июля и практически до октября, иногда до первых серьёзных заморозков.

