25 апреля 2026 в 17:05

Кабачки «Дядя Федор» и еще 4 сорта: едим все лето, еще и замораживаю — хороши и для блюд, и для хранения

Если хочется кабачков без сюрпризов — чтобы росли дружно, давали много урожая и не подводили по вкусу, стоит выбрать проверенные сорта. Один из самых удачных — «Дядя Федор». Он раннеспелый, дает первые плоды уже через 45–50 дней, куст компактный, а сами кабачки ровные, цилиндрические, с тонкой кожицей и нежной мякотью. Отлично идут и в жарку, и в заготовки, и в заморозку.

Обратите внимание и на другие интересные сорта. «Цукеша» — классика с темно-зелеными плодами, очень урожайный и долго не перерастает. «Аэронавт» дает аккуратные, плотные кабачки с отличной лежкостью, подходит для хранения. «Белогор» — светлый, нежный сорт с мягкой мякотью, идеален для тушения и икры. А «Зебра» не только вкусный, но и эффектный — полосатые плоды украшают грядку и хорошо идут на любые блюда.

Все эти сорта неприхотливы, растут кустом, не занимают много места и стабильно плодоносят все лето. При регулярном сборе дают еще больше урожая, а лишнее легко заморозить или пустить на заготовки. В итоге — кабачков хватает и на каждый день, и впрок, без лишних хлопот.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
