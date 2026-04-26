Сею в мае — через месяц пушистая клумба: никаких подкормок, обрезок и частого полива

Иберис зонтичный — это настоящее белоснежное (или розовое, сиреневое, пурпурное) облако, которое способно превратить любой неприметный уголок дачи в пышный цветущий ковер всего через месяц после посева.

Он не требует подкормок, обрезки и даже регулярного полива, будучи засухоустойчивым, а также выдерживает понижения температуры и может расти на самых бедных почвах. Цветение ибериса похоже на пушистую пену. Аромат у него медовый, он привлекает в сад пчел и бабочек и разносится на десятки метров.

Посадить иберис в мае — самый простой и правильный способ. Семена сеют прямо в открытый грунт, когда земля достаточно прогреется. Для этого выбирают самое солнечное место, так как в тени цветение будет менее обильным, с рыхлой, хорошо дренированной почвой, без застоя воды.

Семена не заглубляют, а лишь слегка присыпают землей, так как для прорастания им нужен свет. Всходы появятся через 7–14 дней, а еще через месяц вы уже будете любоваться первыми цветами, которые будут радовать вас до самой осени.

Дарья Иванова
