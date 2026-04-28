28 апреля 2026 в 11:29

В Москве задержали иностранца с монетами, украденными из французского музея

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве задержали иностранца со старинными монетами, украденными из французского музея Сан-Реми, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС. Общая стоимость предметов составляет 53 млн рублей.

Деятельность гражданина Франции, похитившего из французского государственного музея Сен-Реми коллекцию золотых монет на 53 млн рублей пресекли сотрудники ФТС России совместно с ФСБ России и МВД России, — говорится в сообщении.

Известно, что 29-летний подозреваемый планировал продать награбленное. Мужчина был сотрудникам французского музея, ориентировка на него поступила из Интерпола. В 2023 и 2024 году иностранец также посещал Россию и скрывал на таможне монеты в своем кошельке, смешивая их с обычными деньгами. Позже подозреваемый продавал артефакты коллекционерам.

Ранее Аргентина выдала России Максима Ямнова, которого обвинили в крупном мошенничестве. В 2021 году мужчина обманул компанию, в которой работал, присвоив себе полмиллиона рублей. Ямнов приносил фальшивые договоры, чеки из отелей и билеты, делая вид, что ездит в командировки по всей стране. На самом деле аферист никуда не летал, а просто забирал деньги себе.

Москва
Россия
Франция
таможенники
