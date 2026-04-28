В Москве задержали иностранца с монетами, украденными из французского музея

В Москве задержали иностранца со старинными монетами, украденными из французского музея Сан-Реми, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС. Общая стоимость предметов составляет 53 млн рублей.

Деятельность гражданина Франции, похитившего из французского государственного музея Сен-Реми коллекцию золотых монет на 53 млн рублей пресекли сотрудники ФТС России совместно с ФСБ России и МВД России, — говорится в сообщении.

Известно, что 29-летний подозреваемый планировал продать награбленное. Мужчина был сотрудникам французского музея, ориентировка на него поступила из Интерпола. В 2023 и 2024 году иностранец также посещал Россию и скрывал на таможне монеты в своем кошельке, смешивая их с обычными деньгами. Позже подозреваемый продавал артефакты коллекционерам.

