26 апреля 2026 в 12:46

Грядка в тени на даче больше не пустует: сажаю эти овощи и зелень — урожай всегда на славу

Фото: D-NEWS.ru
Если на вашем участке есть затененные места, не стоит отчаиваться — это вовсе не повод оставлять их пустыми, ведь существует множество культур, которые прекрасно растут и плодоносят даже при недостатке солнечного света.

Хорошо растут в тени всевозможные листовые салаты (латук, рукола, дуболистный, лолло-росса), шпинат, щавель. На солнце они быстро стрелкуются и начинают горчить, а вот в тени их листья растут более нежными, сочными и дольше сохраняют отличный вкус.

Из корнеплодов тень хорошо переносят свекла (вырастает более мелкой, но сочной и быстрее варится), редис (особенно сорта «французский завтрак» и «сора»), морковь, редька и дайкон, которые в условиях длинного светового дня на солнце часто уходят в стрелку, а в тени урожай будет на славу.

Бобовые, такие как горох и кустовая фасоль, особенно теневыносливые сорта, тоже могут успешно расти. Также в затененных местах можно высаживать кабачки (хоть плодов будет и меньше, чем на солнце), брокколи, цветную и белокочанную капусту, а из луковичных — чеснок (зубчики будут мельче, но ароматнее).

Ранее было названо лучшее место на участке для посадки огурцов без теплицы.

Проверено редакцией
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Дарья Иванова
