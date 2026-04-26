Российских дачников предупредили о коварной «мышиной болезни» Lenta.ru: россияне рискуют заразиться иерсиниозом при поездке на дачу после зимы

Дачники рискуют заразиться одной из самых недооцененных инфекций — иерсиниозом, который в быту часто называют «мышиной болезнью», заявила в беседе с Lenta.ru кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. По ее словам, его возбудители попадают в окружающую среду с выделениями грызунов и могут сохраняться на зелени, овощах, в воде и на посуде.

За зиму мыши нередко успевают обжить дачный дом, погреб, сарай, кладовку или гараж, а весной человек возвращается в это пространство и начинает пользоваться привычными вещами, не всегда оценивая их санитарное состояние, — отметила медик.

