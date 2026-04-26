Российских дачников предупредили о коварной «мышиной болезни»

Lenta.ru: россияне рискуют заразиться иерсиниозом при поездке на дачу после зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дачники рискуют заразиться одной из самых недооцененных инфекций — иерсиниозом, который в быту часто называют «мышиной болезнью», заявила в беседе с Lenta.ru кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. По ее словам, его возбудители попадают в окружающую среду с выделениями грызунов и могут сохраняться на зелени, овощах, в воде и на посуде.

За зиму мыши нередко успевают обжить дачный дом, погреб, сарай, кладовку или гараж, а весной человек возвращается в это пространство и начинает пользоваться привычными вещами, не всегда оценивая их санитарное состояние, — отметила медик.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что грипп на ближайшие пять лет останется в числе ведущих причин смертности от болезней. По мнению эксперта, то же самое относится к сердечно-сосудистым, онкологическим и эндокринным патологиям.

Также он отметил, что что свиной и птичий грипп обладают высоким пандемическим риском. По словам эксперта, за этими штаммами ведется особо пристальное наблюдение.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

