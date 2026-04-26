Махровые тюрбаны цвета восточного заката: этот многолетник цветет до октября и покоряет пряным ароматом

Фрезия «Принц Персии» — это сорт, который словно переносит вас в атмосферу восточной сказки. Ее крупные махровые цветки напоминают маленькие тюрбаны из персидского шелка, переливающиеся оттенками алого, пурпурного и терракотового. Каждый цветок буквально впитывает в себя солнечный свет и отдает его тонким, невероятно стойким ароматом, который смешивает ноты спелой хурмы, пряных трав и теплой кожи. Этот сорт клубнелуковичный, и в условиях средней полосы его чаще выращивают в горшках как однолетник или выкапывают на зиму.

Этот роскошный многолетник поможет вам создать яркий, «горящий» акцент в саду. Фрезия «Принц Персии» вырастает до 40–50 см, и ее прочные стебли не требуют подвязки, хотя под тяжестью густых соцветий могут слегка наклоняться. Цветение начинается в конце июля — начале августа и при правильном уходе длится до конца сентября, захватывая бархатный сезон. Срезанные фрезии стоят в воде до двух недель, постепенно распуская все новые и новые бутоны.

Фрезия предпочитает солнечные участки с плодородной, хорошо дренированной почвой и совершенно не выносит застоя воды. Клубни высаживают весной, когда земля прогреется до 15 °C; заглубляют на 5–6 см. После цветения и первых заморозков луковицы выкапывают, просушивают и хранят в теплом сухом месте до следующей весны.

Мария Левицкая
