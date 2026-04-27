Сажаю «Бронзовый король», все думают, что сорт ромашек. Все интереснее — декоративный подсолнечник, от которого не оторвать взгляд

Этот необычный сорт часто вводит в заблуждение: издалека его принимают за крупные ромашки, но при ближайшем рассмотрении становится ясно — перед вами эффектный декоративный подсолнечник. Он моментально привлекает внимание благодаря редкому бронзово-красному оттенку лепестков и внушительным соцветиям до 15 см в диаметре.

Растение вырастает до 180 см, формируя мощные стебли и пышную зелёную массу. Цветение продолжается с июня по сентябрь, а максимальную декоративность подсолнечник показывает на солнечных участках с плодородной почвой. Его активно используют в цветниках, особенно в групповых посадках, а также для срезки — в букетах он выглядит ярко и необычно.

Посев проводят в конце апреля — начале мая прямо в открытый грунт, слегка присыпая семена землёй и соблюдая расстояние 20–30 см между растениями.

Чтобы клумба выглядела ещё выразительнее, часто дополняют посадки другими декоративными сортами. «Мулен Руж» отличается насыщенными тёмно-красными лепестками и создаёт эффектный контраст. «Тедди Беар» — компактный махровый сорт с пушистыми соцветиями, который добавляет объёма и мягкости композиции.

