27 апреля 2026 в 11:21

Сажаю «Бронзовый король», все думают, что сорт ромашек. Все интереснее — декоративный подсолнечник, от которого не оторвать взгляд

Фото: D-NEWS.ru
Этот необычный сорт часто вводит в заблуждение: издалека его принимают за крупные ромашки, но при ближайшем рассмотрении становится ясно — перед вами эффектный декоративный подсолнечник. Он моментально привлекает внимание благодаря редкому бронзово-красному оттенку лепестков и внушительным соцветиям до 15 см в диаметре.

Растение вырастает до 180 см, формируя мощные стебли и пышную зелёную массу. Цветение продолжается с июня по сентябрь, а максимальную декоративность подсолнечник показывает на солнечных участках с плодородной почвой. Его активно используют в цветниках, особенно в групповых посадках, а также для срезки — в букетах он выглядит ярко и необычно.

Посев проводят в конце апреля — начале мая прямо в открытый грунт, слегка присыпая семена землёй и соблюдая расстояние 20–30 см между растениями.

Чтобы клумба выглядела ещё выразительнее, часто дополняют посадки другими декоративными сортами. «Мулен Руж» отличается насыщенными тёмно-красными лепестками и создаёт эффектный контраст. «Тедди Беар» — компактный махровый сорт с пушистыми соцветиями, который добавляет объёма и мягкости композиции.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Посадка в мае — цветение в июне: этот многолетник-трудяга цветет до заморозков, а вы не знаете хлопот
Сажаю «гофре» и еще 4 сорта прямо в грунт — получаю пышный ковер цветов до заморозков
Махровые тюрбаны цвета восточного заката: этот многолетник цветет до октября и покоряет пряным ароматом
Пушистый «балун» и еще 2 сорта сажаю каждый год: собираю сама семена, и эти однолетники радуют глаз до заморозков
Ольга Шмырева
