Вместо капризных роз — эта восточная королева: цветки до 12 см в диаметре, морозостойкость и алая гамма от белого до пурпура

Вместо капризных роз — эта восточная королева: цветки до 12 см в диаметре, морозостойкость и алая гамма от белого до пурпура

Представьте себе куст, усыпанный пышными цветами диаметром до 12 см, которые по красоте и изяществу ничуть не уступают королевским розам. Это камелия Вильямса — гибрид, созданный селекционерами специально для тех, кто мечтает о восточном саду, но живет в умеренном климате.

В отличие от капризных японских родственниц, эта красавица выдерживает морозы и отлично чувствует себя в условиях средней полосы. Лепестки камелии могут быть белоснежными, нежно-розовыми, насыщенно-малиновыми или даже пестрыми, а плотная глянцевая листва остается зеленой круглый год.

Период цветения у гибридов Вильямса длится необычайно долго — до нескольких месяцев, причем отцветшие бутоны опадают сами, не требуя лишних хлопот. Куст вырастает до двух метров, и для него лучше выбрать защищенное от ветра место в полутени, а почву подкислить — камелия обожает кислый грунт, как и ее сосед рододендрон.

