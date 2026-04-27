В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым

Церемония прощания с журналистом Алексеем Пимановым завершилась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Проститься с телеведущим пришли его близкие, а также многочисленные поклонники, друзья и коллеги.

Среди них жена Пиманова актриса Ольга Погодина, первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева. Кроме того, среди присутствующих были замечены генерал-лейтенант Игорь Конашенков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Ранее Елена Малышева на церемонии прощания с Пимановым назвала его человеком редких душевных качеств. По ее словам, его уход — это «вырванное сердце». В свою очередь депутат Госдумы Вячеслав Фетисов во время церемонии неожиданно заговорил о Пиманове в настоящем времени. Сначала он заявил, что дружит с журналистом уже 30 лет, а потом исправился.

Пиманов ушел из жизни 23 апреля в возрасте 64 лет. Его вдова Ольга Погодина рассказала, что тележурналист скончался от острого инфаркта.