27 апреля 2026 в 13:21

В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым

Цветы у портрета Алексея Пиманова Цветы у портрета Алексея Пиманова Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Церемония прощания с журналистом Алексеем Пимановым завершилась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Проститься с телеведущим пришли его близкие, а также многочисленные поклонники, друзья и коллеги.

Среди них жена Пиманова актриса Ольга Погодина, первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева. Кроме того, среди присутствующих были замечены генерал-лейтенант Игорь Конашенков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Ранее Елена Малышева на церемонии прощания с Пимановым назвала его человеком редких душевных качеств. По ее словам, его уход — это «вырванное сердце». В свою очередь депутат Госдумы Вячеслав Фетисов во время церемонии неожиданно заговорил о Пиманове в настоящем времени. Сначала он заявил, что дружит с журналистом уже 30 лет, а потом исправился.

Пиманов ушел из жизни 23 апреля в возрасте 64 лет. Его вдова Ольга Погодина рассказала, что тележурналист скончался от острого инфаркта.

Москва
Россия
Алексей Пиманов
прощания
похороны
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

