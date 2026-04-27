Фетисов на прощании с Пимановым заговорил о нем, как о живом

Вячеслав Фетисов
Во время прощания с ведущим передачи «Человек и закон» Алексеем Пимановым депутат Госдумы Вячеслав Фетисов неожиданно заговорил о нем в настоящем времени. Сначала он заявил, что дружит с журналистом уже 30 лет, а потом исправился, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы с ним дружим... дружили уже 30 лет. Конечно, это большой срок. Не укладывается у меня никак в голове, что такие ребята так уходят, — сказал Фетисов.

Депутат обратил внимание на то, что Пиманов уважал свою страну и ее историю, отражая это в профессиональной деятельности. По словам Фетисова, Пиманов — пример выдающего журналиста, который всегда приходил на помощь к тем, кто о ней просил. Он призвал сохранять память о знаменитости.

Ранее вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что Пиманов был суперпрофессионалом и универсалом, он работал успешно и как режиссер, и как продюсер, и как телевизионщик. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что если программа «Человек и закон» останется в эфире Первого канала, то после смерти Пиманова она будет уже другой.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

