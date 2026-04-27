Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы

В департаменте общественной безопасности Севастополя рассказали о последствиях атаки ВСУ на город. Какие подробности известны, действительно ли повреждены почти 200 домов, есть ли жертвы?

Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников ночью 26 апреля, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его сведениям, силы ПВО, Черноморского флота и севастопольские мобильные группы уничтожили 71 БПЛА.

«Есть повреждения домов, возгорания, и, самое горькое, — погиб один мужчина. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — сообщил глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что четыре человека получили ранения.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Каковы последствия атаки ВСУ на Севастополь, разрушения

Директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский в ходе совещания правительства 27 апреля заявил, что более 100 многоквартирных домов и 79 частных домовладений получили повреждения в результате атаки ВСУ.

«Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы, <...> крыши и окна. Количество поврежденных автомобилей уже приближается к 100», — заявил Краснокутский.

Он добавил, что пожарные потушили пять возгораний. На территории города зафиксировано 75 падений обломков сбитых беспилотников. Сотрудники пиротехнических служб МЧС России и Росгвардии в течение суток отработали все соответствующие заявки, сообщил Краснокутский.

«Возникло пять пожаров, из них два — на границах с лесом и сельхозучастками. Все оперативно потушено, распространения не допущено, в том числе и на жилые строения, которые были рядом и находились в очагах», — уточнил глава департамента.

Михаил Развожаев ранее со ссылкой на городских спасателей сообщил, в частности, о следующих повреждениях:

в 34 МКД в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве точечные повреждения: в ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы;

много осколков от сбитого БПЛА упали на территории Академии хореографии, повреждены окна — никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии;

на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша на СТО;

между Родным и Терновкой в результате падения осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле, в районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка;

части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, ж/д полотно не пострадало.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как ВСУ пытались атаковать Россию 27 апреля

27 апреля председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что силы ПВО ликвидировали не менее трех украинских БПЛА, следовавших в сторону Энергодара в Запорожской области.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область. Пострадала мирная жительница в хуторе Вязовском — дрон атаковал сельхозпредприятие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Повреждения получили фасад и входная группа одного из корпусов, добавил он.

Также в Белгороде беспилотник повредил кровлю социального объекта; в Шебекино повреждены автомобиль, автобус и кровля соцобъекта; в Ржевке дрон ударил по грузовому автомобилю и легковушке, выбил окна и повредил дом.

В Новой Таволжанке огнем уничтожен частный дом. В Грайвороне повреждены окна и кровли гаражей, пострадали два частных дома. Зафиксированы и другие случаи попадания обломков дронов по социальным объектам.

Читайте также:

Москву завалило снегом 27 апреля: рекорды погодной опасности, пострадавшие

Наступление ВС РФ на Харьков 27 апреля: полсотни трупов, бойня у Волчанска

«Герани» ударили в здание МИД в Одессе? Удары по Украине 27 апреля