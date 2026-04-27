Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 12:57

В Кремле раскрыли планы Путина на 27 апреля

Песков: Путин выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 апреля, выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У российского лидера намечена насыщенная программа в Северной столице, передает РИА Новости.

Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, у него насыщенная программа, он выступит на Совете законодателей, — сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что мероприятие традиционно проходит ежегодно в Таврическом дворце, и в этот раз форум состоится там же. Кроме того, Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург проведет отдельную встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, добавил пресс-секретарь. Беседа состоится после выступления главы государства на Совете законодателей.

Ранее Песков заявил, что Кремль информирует общественность о контактах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом непосредственно тогда, когда такие контакты происходят. Представитель Кремля подчеркнул, что его ведомство дает соответствующие сообщения по мере возникновения ситуаций для общения глав государств.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Санкт-Петербург
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.