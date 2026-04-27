В Кремле раскрыли планы Путина на 27 апреля Песков: Путин выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 апреля, выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У российского лидера намечена насыщенная программа в Северной столице, передает РИА Новости.

Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, у него насыщенная программа, он выступит на Совете законодателей, — сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что мероприятие традиционно проходит ежегодно в Таврическом дворце, и в этот раз форум состоится там же. Кроме того, Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург проведет отдельную встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, добавил пресс-секретарь. Беседа состоится после выступления главы государства на Совете законодателей.

Ранее Песков заявил, что Кремль информирует общественность о контактах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом непосредственно тогда, когда такие контакты происходят. Представитель Кремля подчеркнул, что его ведомство дает соответствующие сообщения по мере возникновения ситуаций для общения глав государств.