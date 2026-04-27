Путин раскрыл, как россияне переносят выпады врагов страны

Народ России выдержал агрессивные выпады против страны, ответив на них сплоченностью и твердостью, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей. По его словам, которые передает сайт Кремля, для российских граждан любовь к родине и стремление ее защищать являются приоритетом. Политик также указал на ошибки врагов Москвы, которые они совершили, потому что не понимают ее ментальности.

На давление, угрозы, откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство — быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия будет существовать всегда. Он также отметил, что чрезмерные преграды сдерживают прогресс, поэтому при разработке нормативных актов не следует на них фиксироваться.

Кроме того, президент в своем выступлении сказал, что российской экономике необходимо перейти к более стабильным темпам роста, а также поручил повысить ее устойчивость. По данным пресс-службы Кремля, эти задачи глава государства считает приоритетными.