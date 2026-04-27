27 апреля 2026 в 14:20

Путин раскрыл, как россияне переносят выпады врагов страны

Владимир Путин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Народ России выдержал агрессивные выпады против страны, ответив на них сплоченностью и твердостью, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей. По его словам, которые передает сайт Кремля, для российских граждан любовь к родине и стремление ее защищать являются приоритетом. Политик также указал на ошибки врагов Москвы, которые они совершили, потому что не понимают ее ментальности.

На давление, угрозы, откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство — быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия будет существовать всегда. Он также отметил, что чрезмерные преграды сдерживают прогресс, поэтому при разработке нормативных актов не следует на них фиксироваться.

Кроме того, президент в своем выступлении сказал, что российской экономике необходимо перейти к более стабильным темпам роста, а также поручил повысить ее устойчивость. По данным пресс-службы Кремля, эти задачи глава государства считает приоритетными.

В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

