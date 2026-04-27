Путин заявил, что Россия вечна

Россия вечна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей, прошедшего в понедельник, 27 апреля, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что излишние барьеры тормозят развитие, поэтому при создании законов важно не зацикливаться на них.

Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что двухпалатная модель парламента в России является важной, так как страна большая и многонациональная. Глава государства также поблагодарил первых российских парламентариев за их вклад и выразил свое уважение. По его словам, политическая система страны показала свою прочность и подлинную суверенность благодаря их действиям.

До этого президент России поручил подготовить предложения по созданию координационного механизма защиты прав миноритарных акционеров. Ответственными за исполнение назначены Центральный банк РФ и Генеральная прокуратура.