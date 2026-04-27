27 апреля 2026 в 14:28

Путин заявил, что Россия вечна

Владимир Путин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Россия вечна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей, прошедшего в понедельник, 27 апреля, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что излишние барьеры тормозят развитие, поэтому при создании законов важно не зацикливаться на них.

Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что двухпалатная модель парламента в России является важной, так как страна большая и многонациональная. Глава государства также поблагодарил первых российских парламентариев за их вклад и выразил свое уважение. По его словам, политическая система страны показала свою прочность и подлинную суверенность благодаря их действиям.

До этого президент России поручил подготовить предложения по созданию координационного механизма защиты прав миноритарных акционеров. Ответственными за исполнение назначены Центральный банк РФ и Генеральная прокуратура.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
